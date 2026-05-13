Nombreux accords ont été paraphés, mardi 12 mai à Nairobi, entre le Tchad et les entreprises françaises pour la réalisation de plusieurs infrastructures routières, éducatives et sanitaires, en marge des assises du Sommet Africa Forward.

La cérémonie de signature a eu lieu après un entretien entre les dirigeants des deux pays, Mahamat Idriss Deby Itno et Emmanuel Macron, centré sur la consolidation des relations franco-tchadiennes.

« L’accent est désormais mis sur le soutien financier, l’attractivité économique et les investissements, plutôt que sur la seule présence militaire française sur le sol tchadien », précise un communiqué de la présidence tchadienne.

Les deux Présidents ont acté « une nouvelle ère de coopération fondée sur le respect mutuel de la souveraineté des Etats », insiste la même source.

C’est dans le but de traduire déjà en actions cette nouvelle vision, que les accords ont été signés, et les préparatifs du Forum d’affaires Tchad-France de Paris amorcés par les hommes d’affaires tchadiens et français présents au Sommet.

Les relations entre la France et le Tchad ont été officiellement relancées en janvier dernier lors d’une visite d’amitié et de travail de Mahamat à Paris où les deux Chefs d’Etat ont eu à acter un « partenariat revitalisé », mettant fin à une année de tensions diplomatiques et à la rupture des accords de défense.

D’après le communiqué, les discussions entre les deux Présidents à Nairobi étaient « en droite ligne de celles engagées il y a quelques mois à Paris. »