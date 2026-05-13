Le Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné a présidé, mardi, l’ouverture de l’Assemblée Générale 2026 du mouvement « Identity for All in Africa » (ID4Africa) qui se tient à Abidjan du 12 au 15 mai, sous le thème « Identité numérique : des DPI aux écosystèmes publics numériques ».

Dans son discours de circonstance, Meyliet Koné a, entre autres, plaidé pour une coopération interétatique renforcée afin d’harmoniser les systèmes d’identité numérique, condition essentielle à l’intégration régionale et à la fluidité des échanges.

« La coopération entre nos États doit être au cœur du dispositif », a-t-il déclaré, ajoutant que ladite coopération « est essentielle pour faciliter la mobilité, sécuriser les échanges et accompagner la dynamique d’intégration régionale. »

Pour concrétiser cette ambition, le Vice-Président a préconisé le fait que les systèmes s’articulent entre eux et interagissent de manière efficace, dans un environnement de plus en plus interconnecté grâce au numérique.

Au-delà de la technologie, cette transformation doit s’inscrire dans le temps long ; ce qui exige de « concevoir des solutions adaptées à nos réalités, soutenues par des institutions solides, et dotées de mécanismes d’archivage fiables, afin d’en assurer l’efficacité et la pérennité », a poursuivi ce responsable.

Par ailleurs, le Vice-Président a souligné que l’Afrique possède aujourd’hui tous les leviers pour concevoir des systèmes d’identité innovants, en adéquation avec ses réalités ; avant d’appeler les pays africains à rompre avec leur statut de simples consommateurs de solutions importées, sachant qu’ils disposent aujourd’hui de l’ingénierie nécessaire pour proposer leurs propres modèles.

C’est dans ce contexte d’échange d’expertises que des plateformes telles que « Identity for All in Africa » jouent un rôle crucial, en ce sens qu’elles offrent aux pays l’opportunité d’approfondir la réflexion, de confronter les expériences et de faire émerger des approches adaptées aux défis spécifiques de notre continent, toujours selon Koné.

Le thème de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2026 marquera un tournant décisif, passant d’une focalisation étroite sur les infrastructures publiques numériques (DPI) à une vision plus large des écosystèmes publics numériques (DPE), lit-on sur le site d’ID4Africa.

Fondé en 2014, ID4Africa est un Mouvement d’identité pour tous qui a pour vocation d’aider les nations africaines à développer des écosystèmes d’identité robustes et responsables pour le progrès socio-économique, le développement numérique et l’action humanitaire.