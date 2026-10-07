Le hef de l’Etat sénégalais et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Bassirou Diomaye Faye a présidé ce mardi 6 octobre, la cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges de la Cour de justice communautaire.

Dans une allocution, il a rappelé le rôle fondamental de cette juridiction, chargée de veiller au respect des traités et de protéger les droits des citoyens de l’espace communautaire, d’après les informations relayées par la présidence sénégalaise.

Face aux multiples défis politiques, sécuritaires et économiques que connaît la région, le Président en exercice de la CEDEAO a exhorté les nouveaux magistrats à faire preuve d’une équité et d’une impartialité sans faille.

Il a salué le travail accompli par les juges sortants et insisté sur le fait que leurs décisions doivent consolider la confiance des populations envers les institutions judiciaires.

Diomaye Faye était arrivé lundi dernier à Abuja, la capitale du Nigeria, pour une visite de travail au siège de la CEDEAO. Il a entamé son séjour par une rencontre des responsables des trois institutions majeures de l’organisation, « qui font vivre la Communauté au quotidien » à savoir : La Cour de justice, le Parlement et la Commission.

Il s’est félicité de « l’engagement de celles et ceux qui les servent », et a assuré leurs responsables de « son appui dans la mise en œuvre de leurs programmes de travail».

A l’issue de son séjour, marquant la pleine implication du Sénégal dans la présidence tournante de la CEDEAO, le président Faye a quitté Abuja en direction de Dakar.